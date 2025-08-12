Dvije žene prevarene za ogroman iznos novca. Jedna mislila da pomaže sinu, druga "trgovala" dionicama

Dana 8. kolovoza 2025. godine u Splitu, 67-godišnja žena zaprimila je SMS poruku u kojoj je pošiljatelj, lažno se predstavljajući kao njezin sin, zatražio hitnu novčanu pomoć. Vjerujući da se radi o stvarnoj situaciji, uplatila je iznos od 2.700 eura na dostavljeni bankovni račun. Naknadno je utvrdila da je riječ o prijevari.

U drugom slučaju, dana 7. kolovoza 2025. godine u Policijskoj postaji Trogir, 59-godišnja žena prijavila je da je na internetu pronašla oglas za trgovanje dionicama. Nakon što je ostavila svoje podatke, kontaktirala ju je osoba koja se predstavila kao broker te je, prema njegovim uputama, u više navrata uplatila ukupno 20.000 eura. Obećana dobit nije isplaćena, a oštećena je shvatila da je prevarena.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska savjetuje građane da budu posebno oprezni kod zaprimanja ovakvih poruka i internetskih ponuda, da provjere istinitost navoda prije bilo kakvih uplata te da ne dostavljaju svoje osobne ili financijske podatke nepoznatim osobama, kako ne bi postali žrtve financijskih prijevara.