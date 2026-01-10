DVIJE TEŠKE KRAĐE Provale u kamp-prikolicu i obiteljsku kuću, šteta se mjeri u tisućama eura

Na području Policijske uprave zadarske u protekla 24 sata zabilježena su dva kaznena djela teške krađe, izvijestila je policija.

U razdoblju od 1. do 7. siječnja u Zadru, na predjelu Bokanjca, nepoznati počinitelj provalio je u kamp-prikolicu u vlasništvu 35-godišnje žene. Iz unutrašnjosti su otuđeni razni inventar i odjevni predmeti, a materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisuća eura.

Drugi slučaj zabilježen je u petak, 9. siječnja, u Bibinjama, gdje je nepoznati počinitelj provalio u kuću 73-godišnje vlasnice. Tom prilikom otuđen je razni zlatni nakit, također vrijednosti nekoliko tisuća eura.

Policija je protiv nepoznatih počinitelja podnijela kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru, a kriminalističko istraživanje i izvidi s ciljem otkrivanja počinitelja su u tijeku.

Osim navedenih kaznenih djela, u istom je razdoblju evidentirano i tri prometne nesreće, u kojima je nastupila materijalna šteta.