Dvije prometne nesreće usporile promet na autocesti A1 prema Dubrovniku

Na autocesti A1 jutros su se dogodile dvije prometne nesreće koje usporavaju promet u smjeru juga, prema Dubrovniku.

Prva nesreća dogodila se između tunela Čelinka i odmorišta Jasenice, na vijaduktu Božići, gdje se promet trenutno odvija samo jednom prometnom trakom.

Druga nesreća zabilježena je na dionici između tunela Sveti Rok i odmorišta Marune, gdje se vozi uz ograničenje brzine, zbog sigurnosnih razloga i mogućih prepreka na kolniku.

Vozačima se savjetuje dodatan oprez i poštivanje prometne signalizacije.