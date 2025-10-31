Dvije prometne nesreće na autocesti: Kolona duga 10 kilometara

Zbog dvije prometne nesreće na autocesti A3 u smjeru Lipovca stvorile su se velike kolone vozila, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK). Kako navode na svojim stranicama, zbog prometne nesreće između čvorova Kutina i Lipovljani promet se odvija jednim prometnim trakom, a kolona je duga oko deset kilometara.

Kako doznaje 24sata od PU sisačko-moslavačke, do jedne nesreće došlo je oko 14.45 sati, a zabilježena je materijalna šteta.

Druga prometna nesreća dogodila se oko 125. kilometra autoceste, između čvorova Lipovljani i Novska, također u smjeru Lipovca.

I ondje se vozi jednim trakom, a kolona vozila duga je oko dva kilometra. Kako doznaje 24sata od policije, više je ozlijeđenih, te je u tijeku očevid.