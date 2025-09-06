Dvije jednostavne metode za brzo čišćenje mikrovalne

U kućanstvu s devetero članova, uz dvije mikrovalne pećnice koje se često koriste, čišćenje zna biti osobita gnjavaža, piše za Express Shania King-Soyza. Budući da mnogi izbjegavaju jaka kemijska sredstva, odabrane su metode koje koriste jednostavne, kućne sastojke.

Limun

Postupak: Zdjela se napuni vodom, u nju se stave polovice limuna (potpuno potopljene) i zagriju na najjače 3–5 minuta. Vrata ostaju zatvorena još 2–3 minute. Zatim se pažljivo izvadi zdjela i prebriše unutrašnjost, uključujući "strop".

Rezultati: Površinske mrlje s bočnih stranica skinule su se lako vlažnom krpom, no tvrdokornije mrlje na stropu ostale su vidljive. Iako limun često djeluje kao dezodorans, miris ustajale hrane i dalje se osjetio. Dodatno zagrijavanje s limunom (još 3 minute) te snažnije trljanje nisu značajno poboljšali ishod, prenosi N1.

Zaključak: Proračunata i “prirodnija” opcija bez kemikalija, ali uz više truda i tek solidan rezultat.

Soda bikarbona

Postupak: Prema preporuci servisa za čišćenje pećnica (Oven Cleaning), žlica sode bikarbone otopi se u šalici vode. Otopina se zagrije u mikrovalnoj na najjače 3 minute kako bi para omekšala nečistoće, zatim se ostavi 2 minute sa zatvorenim vratima i sve prebriše vlažnom spužvom ili krpom.

Rezultati: Na starijoj i prljavijoj mikrovalnoj ova se metoda pokazala najboljom: nakon jednog brisanja unutrašnjost je bila vrlo čista, a prethodno jak miris primjetno je oslabio. Ako mirisi i dalje zaostaju, može se u ugašenu mikrovalnu staviti zdjela suhe sode bikarbone kako bi upila preostale neugodnosti.

Zaključak: Pobjednik je soda bikarbona. Daje čišći rezultat uz manje truda i bolje uklanja mirise.

Kratki rezime

Za brzinu i učinkovitost: soda bikarbona.

Za prirodniju opciju bez kemikalija (uz više rada): limun.

Napomena: tko želi najbrže rješenje, često će i dalje posegnuti za standardnim kuhinjskim sredstvom za čišćenje.