Dvije bivše časne sestre osuđene zbog brutalnog zlostavljanja djece

Dvije bivše časne sestre i jedna umirovljena djelatnica osuđene su zbog teškog zlostavljanja djece u škotskim domovima kojima je prije više od 40 godina upravljao katolički red Sisters of Nazareth.

Carol Buirds (75), Eileen McElhinney (78) i Dorothy Kane (68) proglašene su krivima za okrutno i nehumano postupanje prema djeci u domovima Nazareth House u Lasswadeu i Kilmarnocku, u razdoblju od 1972. do 1981. godine. Žrtve su u vrijeme zlostavljanja imale između pet i 14 godina.

Tijekom petotjednog suđenja u Edinburghu porota je čula potresna svjedočanstva o sustavnom nasilju. Buirds je, prema presudi, djecu tukla remenjem, štapovima i ravnalima, udarala ih po glavi i tijelu, gurala sapun i hranu u usta te ih zaključavala u ormare i mračne podrume bez vode. U jednom slučaju djeci je po tijelu trljala posteljinu natopljenu urinom.

McElhinney je djecu tukla i šamarala, tjerala ih da stoje pod hladnim tuševima i sjede u hladnoj vodi, a pojedinu djecu ozljeđivala je metalnim češljem i četkom za kosu. Sud je naveo da je njezino ponašanje uzrokovalo ozbiljne fizičke i psihičke posljedice.

Dorothy Kane osuđena je zbog nasilnog postupanja prema dječaku kojeg je više puta grabila, pritiskala koljenima te zaključavala u ormar. Također nije reagirala kada je svjedočila zlostavljanju djece od strane drugih djelatnika.

Sudac Iain Nicol u obrazloženju presude istaknuo je da su izjave žrtava o posljedicama zlostavljanja „potresno štivo“. Naveo je da neke od žrtava i danas pate od posttraumatskog stresnog poremećaja, psihičkih problema i suicidalnih misli, a jednoj je zbog posljedica zlostavljanja bila potrebna dugotrajna hospitalizacija.

Buirnds je osuđena na 15 mjeseci zatvora, pri čemu je sud istaknuo da nije pokazala kajanje i da i dalje poriče krivnju. McElhinney je dobila 12 mjeseci uvjetne kazne uz 240 sati društveno korisnog rada i obvezni kućni boravak u večernjim satima, dok je Kane osuđena na 150 sati rada za opće dobro.

Iz škotskog tužiteljstva poručeno je da takvo zlostavljanje „nikada nije bilo prihvatljivo“ te da su osuđene žene izdale povjerenje koje im je bilo dano, ostavivši trajne posljedice na živote djece o kojoj su trebale brinuti.