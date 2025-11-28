DVD Solin proslavio 40 godina rada: Grad najavljuje nove garaže za vatrogasna vozila

Dobrovoljno vatrogasno društvo Solin večeras je svečanom sjednicom obilježilo 40 godina uspješnog rada i djelovanja. U protekla četiri desetljeća uz i kroz DVD Solin stasale su generacije Solinjana, posebno stanovnika Svetog Kaja, koji su odrastali uz rad i prisutnost Društva u zajednici.

Bezbroj intervencija i služba zajednici

Iza članova DVD-a Solin nalaze se mnogobrojne intervencije – od gašenja požara do spašavanja ljudskih života i imovine. Njihov put bio je ispunjen teškim trenucima i raznim iskušenjima, ali i brojnim lijepim događajima, druženjima i primjerima zajedništva.

Kako je istaknuto, svim generacijama vatrogasaca, od osnivača do današnjih članica i članova, zajedničko je isto poslanje i jednaka misija: požrtvovnost, hrabrost, zajedništvo i služenje općem dobru.

Uvijek na raspolaganju gradu

Članovi DVD-a Solin sudjelovali su u svim važnim situacijama i događajima u gradu – od požara i poplava do intervencija uslijed nevremena, kao i u osiguranju javnih događaja. Naglašeno je kako ne postoji događaj na koji se Društvo nije odazvalo i u kojem nije dalo doprinos.

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević poručio je kako je sretan i ponosan što Solin ima dva najbolja vatrogasna društva – DVD Vranjic i DVD Solin. Članicama i članovima DVD-a Solin čestitao je rođendan uz želju da ih prati i čuva nebeski zaštitnik sveti Florijan.

Obećanje o novim garažama

Na kraju je gradonačelnik potvrdio i obećanje izrečeno pred članovima Društva: u Solinu će se graditi nove garaže za smještaj vatrogasnih vozila, čime će se dodatno unaprijediti uvjeti rada i spremnost vatrogasaca na buduće izazove.