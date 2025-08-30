DVD Šibenik odao počast vatrogascima koji su poginuli na Kornatima. Objava slama srca

Dvanaest vatrogasaca koji su poginuli u Kornatskoj tragediji prije osamnaest godina i dalje ostaju u srcima svojih kolega i sugrađana. Tim povodom emotivnom objavom oglasio se DVD Šibenik, podsjetivši na težinu tog kobnog dana i prazninu koju je ostavio.

“Godine kad ste vi stradali, pojedini današnji sezonci su rođeni ili su punili godinu dana starosti. Kad pitaju kako se to dogodilo – slegnemo ramenima. Šta je pošlo toliko po zlu da je 12 naših stradalo – slegnemo ramenima. Teško je odgovorit na ta pitanja, teško je ikom prepričat i objasnit slike sa gradskog trga prepunog vatrogasnih uniformi i količinu suza koja se tad prolila,” poručili su iz DVD-a Šibenik.

U objavi se naglašava kako “danas neka nova dica gase požare i žive možda vaše snove, a vi ih čuvate i gledate s nekog drugog mista na kojem ćemo se sresti, a tad ćete nam ispričat šta se dogodilo tog 30. kolovoza 2007., jer još uvijek nam nije posve jasno.”

“Počivajte u miru,” završavaju vatrogasci svoj emotivni oproštaj.

Na Velikom Kornatu 30. kolovoza 2007. godine u gašenju požara smrtno je stradalo 12 vatrogasaca, dok je jedini preživjeli bio Frane Lučić. Tragedija je zauvijek obilježila hrvatsko vatrogastvo i postala najveća u modernoj povijesti Hrvatske.