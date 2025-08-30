Close Menu

DVD Šibenik odao počast vatrogascima koji su poginuli na Kornatima. Objava slama srca

“Godine kad ste vi stradali, pojedini današnji sezonci su rođeni ili su punili godinu dana starosti"

Dvanaest vatrogasaca koji su poginuli u Kornatskoj tragediji prije osamnaest godina i dalje ostaju u srcima svojih kolega i sugrađana. Tim povodom emotivnom objavom oglasio se DVD Šibenik, podsjetivši na težinu tog kobnog dana i prazninu koju je ostavio.

“Godine kad ste vi stradali, pojedini današnji sezonci su rođeni ili su punili godinu dana starosti. Kad pitaju kako se to dogodilo – slegnemo ramenima. Šta je pošlo toliko po zlu da je 12 naših stradalo – slegnemo ramenima. Teško je odgovorit na ta pitanja, teško je ikom prepričat i objasnit slike sa gradskog trga prepunog vatrogasnih uniformi i količinu suza koja se tad prolila,” poručili su iz DVD-a Šibenik.

U objavi se naglašava kako “danas neka nova dica gase požare i žive možda vaše snove, a vi ih čuvate i gledate s nekog drugog mista na kojem ćemo se sresti, a tad ćete nam ispričat šta se dogodilo tog 30. kolovoza 2007., jer još uvijek nam nije posve jasno.”

“Počivajte u miru,” završavaju vatrogasci svoj emotivni oproštaj.

Na Velikom Kornatu 30. kolovoza 2007. godine u gašenju požara smrtno je stradalo 12 vatrogasaca, dok je jedini preživjeli bio Frane Lučić. Tragedija je zauvijek obilježila hrvatsko vatrogastvo i postala najveća u modernoj povijesti Hrvatske.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0