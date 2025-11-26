Dva vojnika Nacionalne garde upucana su u blizini Bijele kuće. Napadač u bijegu

Dva vojnika Nacionalne garde upucana su u srijedu u blizini Bijele kuće, a njihovo stanje još nije poznato, prema riječima policijskog dužnosnika koji nije ovlašten javno raspravljati o toj temi i koji je razgovarao s AP-om pod uvjetom anonimnosti.

Navodno postoji i treća ozlijeđena osoba, a napadač je u bijegu. Naoružana policija i helikopteri viđeni su kako okružuju stanicu dok traje potraga za osumnjičenikom.

Viđena su vozila hitne pomoći kako reagiraju na područje. Zajednička operativna skupina Washingtona potvrdila je da reagiraju na incident u blizini Bijele kuće nakon izvješća o pucnjavi.

Međutim, glasnogovornik nije odmah potvrdio niti demantirao jesu li neki pripadnici Nacionalne garde upucani.

Metropolitanska policijska uprava rekla je da reagiraju na pucnjavu, ali nisu odmah dali više informacija.

Glasnogovornik gradonačelnice Muriel Bowser rekao je da lokalni čelnici aktivno prate situaciju.

Predsjednik Donald Trump bio je na svom golf terenu u West Palm Beachu kada se dogodila pucnjava, javlja Danas.hr.