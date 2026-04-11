Dva sudara u Zagori u svega sat vremena, jedna osoba ozlijeđena

Dvije prometne nesreće dogodile su se u Zagori u svega sat vremena, jedna u Glavicama Gornjima, druga u Trilju.

U Glavicama je nešto iza 17 sati došlo do sudara dvaju osobnih vozila, a kako doznajemo nastala je tek materijalna šteta.

Dva osobna vozila sudarila su se i u Trilju, a policija je dojavu zaprimila nešto iza 18 sati. Prema prvim informacijama, jedna osoba zatražila je liječničku pomoć, no nije poznata težina ozljeda.

Policija će obaviti očevide koji bi trebali otkriti kako je došlo do nesreća.