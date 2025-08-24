Dva Španjolca dolaze u Hajduk. Evo koliko će koštati i koliku će plaću imati

Španjolski nogometaši Hugo Guillamón (25) i Edgar González (28) na putu su prema Splitu gdje bi u sljedeća dva dana trebali odraditi liječničke preglede, a zatim i službeno postati novi igrači Hajduka. Uvjeti i ugovori između klubova su dogovoreni i potpisani, a igrači su također pristali na ono što im je Hajduk ponudio tako da su preostale samo formalnosti da se ovi poslovi realiziraju, piše Index.

Obojica igrača uklopila su se u financijski okvir koji Hajduk ovog ljeta postavlja za nova pojačanja, a kojeg će se svakako pokušati držati u budućnosti. Svaki od njih imat će u Hajduku plaću između 400 i 500 tisuća eura po sezoni, što je razina na kojoj su ranije ovog ljeta potpisani Ante Rebić i Ivica Ivušić. Guillamón dolazi putem transfera, a González na jednogodišnju posudbu.

Dvogodišnji ugovor za veznjaka koji je prije tri godine vrijedio 25 milijuna eura

Guillamón dolazi iz Valencije gdje je imao važeći ugovor do sljedećeg ljeta, a klubovi su postigli dogovor o transferu. Hajduk neće za njega platiti odštetu, ali će Valencija zadržati određeni postotak potencijalnog budućeg transfera. Španjolski veznjak je rješenje za poziciju šestice, a igrao je u karijeri i kao stoper. Potpisat će dvogodišnji ugovor s Hajdukom.

Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 2,5 milijuna eura, a u rujnu 2022. vrijedio je najviše u karijeri, čak 25 milijuna eura. Cijelu dosadašnju karijeru proveo je u Valenciji, od najmlađih kategorija pa sve do danas. Za prvu momčad sakupio je 146 nastupa u kojima je zabio pet golova i namjestio četiri. Bio je dio španjolske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Katru 2022. te je u karijeri upisao tri nastupa za odabranu vrstu.

Prije tri godine bio je reprezentativac i neprikosnoveni prvotimac Valencije, a onda je s vremenom igrao sve manje te mu se karijera nije odvila u predviđenom smjeru. Jedan od razloga, kako tvrde neki španjolski mediji, bila je ozljeda u svibnju 2022. godine kada je doživio prijelom trećeg metatarzalnog dijela desnog stopala.

Prošle sezone skupio je 17 nastupa u prvenstvu i kupu te je ukupno odigrao 769 minuta. Međutim, posljednju ozbiljnu minutažu u La Ligi imao je u rujnu prošle godine kada je odigrao 77 minuta u porazu 3:0 protiv Real Sociedada. Od tada je dobivao samo mrvice i on Hajduk vidi kao mjesto gdje može dobiti punu minutažu te se izboriti kasnije za povratak u lige petice.

Iz dostupnih analiza i skauting izvještaja može ga se opisati kao igrača mirnoće i inteligencije, koji najbolje funkcionira kao čista "šestica" u sustavu 4-3-3. Njegove glavne snage su čitanje igre, predviđanje situacija i sigurnost u posjedu. Sposoban je spuštati se između stopera i pomoći u izgradnji napada iz niske zone, ali i pravovremeno presjeći protivničke kontre.

Nije fizički dominantan (visok 178 cm) ni brz, slabiji je u zračnim duelima i ne daje napadački učinak u smislu golova i asistencija, no upravo njegova konzervativnost i disciplina otvaraju prostor da osmice (vjerojatno Krovinović i Pajaziti) igraju slobodnije i progresivnije. Za Hajduk bi trebao donijeti stabilnost, sigurnost u prvoj fazi gradnje i balans u tranziciji, kvalitete koje su ključne za stil koji Gonzalo Garcia preferira i koje trenutno nema u kadru.

Stoper dolazi na posudbu, a Hajduk ga želi duže zadržati

González stiže iz Almerije na jednogodišnju posudbu, a španjolski stoper ima ugovor s matičnim klubom do ljeta 2028. godine. U Hajduku imaju visoka očekivanja od njega, a ako bude igrao na razini koja se očekuje, Bijeli se nadaju da će nakon završetka sezone postići dogovor kako bi ostao u klubu i nakon završetka posudbe.

Igra za Almeríju od 2023. godine kada je došao iz Real Betisa. Po Transfermarktu vrijedi dva milijuna eura, a 2022. godine vrijedio je 10 milijuna kad je igrao za Betis. U karijeri je još igrao i za Betis Deportivo, Corneliju i Espanyol. Prošle sezone odigrao je 40 utakmica za Almeríju u La Ligi 2 i zabio dva gola. Bio je neizostavni član prve postave, a odigrao je preko 3300 minuta. Može pokriti i poziciju zadnjeg veznog. Odigrao je i 87 utakmica u La Ligi za Betis i Almeríju.

Osnovna obilježja su mu fizička snaga, dominantna igra u zraku i agresivnost u duelima. Vrlo je pouzdan u zatvaranju dubine i dugih lopti, a ističe se i disciplinom u postavljanju. Uz to, dovoljno je siguran na lopti da sudjeluje u izgradnji igre. U Almeríji je imao visoku preciznost dodavanja i bio važan u kontroli ritma iz zadnje linije.

Hajduk bi s njim trebao dobiti iskusnog lidera zadnje linije, pouzdanog u duelima i zračnim situacijama, ali i dovoljno mirnog za izgradnju igre kakvu Bijeli žele. U sustavu 4-3-3 pod Garcijom trebao bi biti stup obrane koji osigurava sigurnost iza visoko postavljenih bekova i agresivnih osmica. Njegova prisutnost trebala bi ekipi dati balans i čvrstoću.

U kombinaciji s Guillamónom na šestici, Hajduk bi trebao dobiti točno one profile koje je tražio i tandem koji nudi sigurnost, balans te olakšanu izgradnju napada od obrane prema veznom redu. Naravno, to se tek treba dokazati na terenu, ali ova dovođenja apsolutno izgledaju kao planska i imaju smisla s obzirom na ono što Hajduku treba.