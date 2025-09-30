Dva sata iz Kaštela do Splita?!: Ogorčeni vozači bijesni zbog jutarnje kolone

Ogromna prometna gužva jutros je paralizirala cestu između Kaštela i Splita, uzrokujući višesatna kašnjenja i frustraciju među vozačima. Prema dojavi jednog čitatelja, njegova je supruga provela čak dva sata u koloni pokušavajući stići do Splita, a zbog zastoja je zakasnila na važan liječnički pregled.

Gužve na ovoj dionici nisu rijetkost, osobito u jutarnjim satima i tijekom turističke sezone, no građani ističu da su jutrošnje kolone bile iznimno duge i neuobičajeno spore.

Uzrok zastoja zasad nije službeno potvrđen, a mnogi građani putem društvenih mreža izražavaju nezadovoljstvo i traže hitno rješenje problema prometne protočnosti na jednoj od najopterećenijih prometnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji.