Dva požara kod Knina: Gorio dimnjak i 20 hektara otvorenog prostora

Tijekom dana na širem kninskom području zabilježene su dvije vatrogasne intervencije, izvijestili su iz županijske vatrogasne zajednice.

Prva dojava zaprimljena je u jutarnjim satima, u 9.31, kada je izbio požar dimnjaka na području Knina. Na teren su izašli pripadnici JVP Knin s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je brzo stavljen pod kontrolu i ugašen u 10.16 sati.

Nekoliko sati kasnije, u 12.28, izbio je požar otvorenog prostora na području Polače. U gašenje su se uključili JVP Knin, DVD Knin i DVD Biskupija s ukupno četiri vozila i devet vatrogasaca. Zbog razmjera požara angažirane su i zračne snage.

Požar je lokaliziran i ugašen u 19.46 sati, a opožarena površina procjenjuje se na oko 20 hektara.