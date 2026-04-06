Dva potresa tijekom noći zaljuljala Hrvatsku. Evo gdje je bio epicentar

Tijekom noći zabilježena su dva slabija potresa u okolici Zagreba, prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

Prvi potres dogodio se nešto iza 23 sata, a imao je magnitudu 1,2 prema Richteru. Epicentar je bio oko 35 kilometara od Zagreba, odnosno 15 kilometara sjeveroistočno od Karlovca.

Drugi potres iste jačine zabilježen je neposredno prije tri sata ujutro. Epicentar se nalazio oko 41 kilometar jugoistočno od Zagreba i 18 kilometara zapadno od Siska, na dubini od 13 kilometara.