Dva popularna svjetska brenda stižu u dm

Ljubitelje njege kože razveselit će vijest da uskoro i u hrvatske dm prodavaonice stižu Drunk Elephant i Dr. Jart+, dva globalno poznata brenda koji su stekli gotovo kultni status među skincare entuzijastima.

Oba su brenda poznata po inovativnim formulama, pažljivo biranim sastojcima i rezultatima koji se vide već nakon nekoliko korištenja, zbog čega su godinama na popisu omiljenih proizvoda brojnih beauty influencera i dermatologa diljem svijeta.

Vijest je potvrdio dm na svojim društvenim mrežama, uz poruku:

“Dva skincare favorita koja su zaludila svijet – Drunk Elephant i Dr. Jart+ – uskoro stižu u odabrane dm prodavaonice i na dm online shop! Znanost i nježnost spojene u formulu za kožu koja svakog dana izgleda svježe i zdravo.”

Objava je izazvala oduševljenje među korisnicima, koji su komentirali:

“Možda napokon budem mogla probati Drunk Elephant!”,

“U koje točno trgovine stižu i hoće li biti dostupni online?”,

“Napokon!”,

“Bravo!”

Iako točan datum dolaska još nije objavljen, interes kupaca jasno pokazuje da će police s ovim proizvodima biti među najtraženijima u nadolazećim tjednima.

