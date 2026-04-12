Dva lika (48 i 58 godina) u kafiću vrijeđali curu (21) i govorili joj da spusti majicu. Reagirala policija

Dvojica muškaraca (48 i 58) bit će prekršajno prijavljena nakon što su u kafiću u Daruvaru vrijeđali i ponižavali 21-godišnjakinju na temelju spola.

Prema policiji, incident se dogodio u ožujku u Kolodvorskoj ulici. Jedan od muškaraca spominjao je njezina oca u negativnom kontekstu, dok su joj obojica u više navrata govorila da „spusti majicu“, čime su kod djevojke izazvali strah i stvorili ponižavajuće okruženje.

Protiv njih slijedi optužni prijedlog zbog kršenja Zakona o ravnopravnosti spolova, za što je predviđena novčana kazna.

Policija je pozvala građane na međusobno uvažavanje i upozorila na važnost sprječavanja diskriminacije i uznemiravanja.