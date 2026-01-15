Dva ključna datuma hrvatske državnosti: Od međunarodnog priznanja do mirne reintegracije Podunavlja

Na današnji dan 1992. godine sve zemlje članice tadašnje Europske zajednice priznale su Hrvatsku kao suverenu i samostalnu državu

Danas se obilježava Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i Dan mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, dva ključna datuma u suvremenoj povijesti hrvatske državnosti.

Dana 15. siječnja 1992. godine, sve zemlje članice tadašnje Europske zajednice priznale su Hrvatsku kao suverenu i samostalnu državu. Među njima su bile Irska, Belgija, Danska, Francuska, Grčka, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Njemačka, Portugal, Španjolska i Ujedinjena Kraljevina. Njihovu odluku istoga dana pratile su i Austrija, Bugarska, Kanada, Mađarska, Malta, Poljska i Švicarska.

Kruna diplomatskih napora

Proces međunarodnog priznanja započeo je još 19. prosinca 1991. godine, kada je Island prvi priznao neovisnost Hrvatske, a iste je odluke donijela i Njemačka, no formalno stupile na snagu 15. siječnja 1992. godine. Priznanja su nastavila pristizati iz cijelog svijeta, uključujući Svetu Stolicu i San Marino u siječnju te SAD, Japan, Kinu i mnoge druge tijekom iste godine.

Međunarodno priznanje Hrvatske predstavljalo je krunu diplomatskih napora i političkih odluka, uključujući donošenje Ustava Republike Hrvatske 1990., referendum o neovisnosti 1991. te raskidanje državnopravnih veza sa SFRJ. Hrvatska je primljena u Ujedinjene narode 22. svibnja 1992., čime je njezin međunarodni subjektivitet dodatno potvrđen.

Hrvatska je postala aktivnom članicom brojnih međunarodnih organizacija

Osim toga, 15. siječnja obilježava se i Dan mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, koji simbolizira uspješan završetak procesa povratka okupiranih područja istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. Proces je trajao od 15. siječnja 1996. do 15. siječnja 1998. godine, pod nadzorom Prijelazne uprave UN-a u istočnoj Slavoniji (UNTAES), te je omogućio mirnodopski život i razvoj na tim područjima.

Od međunarodnog priznanja do danas, Hrvatska je postala aktivnom članicom brojnih međunarodnih organizacija, uključujući Vijeće Europe (1996.), NATO (2009.) i Europsku uniju (2013.), čime je dodatno potvrdila svoju poziciju u europskoj i svjetskoj zajednici.