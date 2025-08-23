DVA INCIDENTA Pijani 41-godišnjak vikao ispred bolnice, Hrvat i Čeh se sukobili oko parkinga

Zadarska policija jučer je zabilježila dva odvojena slučaja narušavanja javnog reda i mira.

Prvi incident dogodio se oko 15:50 sati u Ulici Bože Peričića, ispred prostorija bolnice u Zadru. Tamo je 41-godišnji muškarac, rođen 1983. godine, vidno alkoholiziran, glasno vikao i remetio javni red. Odbio je alkotest te protiv njega slijedi daljnje postupanje sukladno zakonskim odredbama, piše 057info.

Drugi slučaj zabilježen je u Bibinjama, gdje je došlo do sukoba između hrvatskog i češkog državljanina zbog nesuglasica oko parkiranja. Policija je utvrdila da je strani državljanin bio pod utjecajem alkohola. Policija i u ovom slučaju nastavlja s provođenjem istraživanja i poduzimanjem odgovarajuć