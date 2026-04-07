Dva dana sporta, druženja i fair playa: Sportske igre mladih stižu u Dugopolje i Makarsku

Najveća amaterska sportska manifestacija za djecu u Europi, Plazma Sportske igre mladih, nastavlja svoju jubilarnu sezonu i dolazi u Dugopolje i Makarska, gdje će tijekom dva dana okupiti djecu I mlade na sportskim natjecanjima, edukativnim aktivnostima i druženju.

Program u Dugopolju održat će se 8. travnja s početkom u 10 sati u Osnovnoj školi Dugopolje, kada će se najprije provesti nagrađivani program Zero Waste -Budi dio igre – Čuvajmo naš planet, koji je spojio sport i ekologiju, a potom slijede turniri u Coca-Cola Cup-a i 3x3 Sprite cup-a. Djecu će tom prilikom podržati hrvatski vaterpolski olimpijac Aljoša Kunac, koji će se družiti s mladim sportašima.

Dan kasnije, 9. travnja, na Gradskom sportskom centru Makarska (Franjevački put 2) u 12 sati doći će plamen Sportskih igara mladih koji će donijeti proslavljena rukometašica Maida Arslanagić. Makarska će ugostiti Telemach Dan sporta koji za najmađe donosi natjecanja u graničaru i atletici, uz turnire Wiener turnire u šahu, 3x3 Sprite cup te najveći malonogometni turnir u Europi koji donose plasman na županijske završnice Igara. Na natjecanjima će sudjelovati djeca iz osnovnih škola s područja Makarske, a održat će se i revijalni turniri. U suradnji s Programom All in organiziran je i inkluzivni sportski program za djecu s poteškoćama, s ciljem poticanja jednakih mogućnosti za sudjelovanje u sportu.

Poseban naglasak na natjecanjima Sportskih igara mladih stavlja se na fair play i korektno navijanje, pa će u Makarskoj djeca imati priliku biti nagrađena za najpozitivnije navijanje.

Ove godine Plazma Sportske igre mladih obilježavaju 30 godina djelovanja. Sudjelovanje u 10 sportskih disciplina i svim programima Igara potpuno je besplatno te dostupno svoj djeci koja se već bave sportom, ali i onima koji se tek žele okušati u nekoj od sportskih disciplina. Natjecanja se održavaju od siječnja do rujna, a prijave su otvorene putem službene stranice igremladih.hr.

Tijekom dva dana u Splitsko-dalmatinskoj županiji djecu očekuje pet sportskih disciplina, a kao i svih prethodnih godina, sudjelovanje na Igrama potpuno je besplatno. Sportske igre mladih i ove godine donose poruku prijateljstva, zajedništva i zdravog načina života, potičući djecu na sport, druženje i fair play.