DUVNJAK: "Smanjio bih euforiju, emocionalno smo se ispraznili, samo smo o Španjolskoj pričali"

Hrvatski rukometaši potpuno su deklasirali Španjolce u prvom kolu Europskog prvenstva i stigli do velike pobjede od 39:29. Hrvatsku je kao kapetan do pobjede vodio Domagoj Duvnjak. Nije imao veliku minutažu, igrao je samo obranu, ali je od prve do zadnje minute bio uz momčad. Evo što je on rekao nakon utakmice.

"U sportu ima ovakvih dana"

"U sportu ima ovakvih dana. Od prve do 60. minute smo igrali fenomenalan rukomet. Ima i drugačijih dana, gdje ništa ne ide, ali danas je sve bilo perfektno - obrana, napad, kontra, polukontra, povratak u obranu... Na kraju smo zasluženo pobijedili uz ove predivne navijače koji su nas nosili. Smanjio bih euforiju, dečki već znaju to. Lijepo je to, ali prva je utakmica. Večeras uživamo, a sutra koncentracija na Austriju", rekao je pa nastavio:

"Imamo kvalitetu, imamo dobru ekipu. Mislim da smo se večeras emocionalno ispraznili. Deset dana smo pričali samo o Španjolskoj, nije to lako. Od sutra moramo misliti na Austriju, neće biti lako, no nadam se da ćemo s tom pobjedom već biti u drugom krugu", piše Index.