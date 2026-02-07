Dupin se nasukao na plažu u Orebiću, Sara je dotrčala i svim silama ga gurala nazad u more. Naišao je njen prijatelj i akcija je uspjela

Nesvakidašnji prizori na plaži u Orebiću tijekom petka - jedan dupin se nasukao u plićaku i više se nije mogao vratiti u more. Dupin se, najvjerojatnije iscrpljen i dezorijentiran zbog jakog juga, nasukao u plićaku uz samu obalu. Upravo u tom trenutku naišla je Sara, koja je šetala psa na tamošnjoj šetnici.

– Dok sam šetala, vidjela sam da se dupin nasukao na plažu ispred hotela Grand. Djelovalo je da se ne može vratiti u dubinu, pa sam mu odlučila pomoći tako što sam ušla u more i, unatoč blagom strahu, povukla ga za rep – ispričala je Sara za Dalmaciju Danas.

Zajednička akcija

U pomoć joj je priskočio i prijatelj Dario, koji se sasvim slučajno zatekao u blizini. Zajedničkim snagama, u nekoliko pokušaja, uspjeli su dupina usmjeriti prema dubljem moru.

– Dupina smo nekoliko puta povlačili prema dubini, a iz drugog pokušaja je napokon otplivao dalje od obale – kazao nam je Dario.

Sreća, humanost i upozorenje

Sara dodaje kako je dupin imao manju ogrebotinu na kljunu, no činilo se da nije ozbiljno ozlijeđen. Nakon što su ga uspjeli odmaknuti od plićaka, ostali su još neko vrijeme promatrati hoće li nastaviti plivati prema otvorenom moru.

– Pričekali smo da vidimo hoće li otplivati u dubinu i, srećom, jest – rekla je.

Stručnjaci ističu da je nasukavanje dupina na našoj obali relativno rijetka pojava, osobito u usporedbi s nekim drugim dijelovima svijeta. Ipak, Jadransko more nije pošteđeno opasnosti za ove inteligentne morske sisavce. Nažalost, nije rijedak slučaj da dupini stradaju zapetljani u ribarske mreže ili zbog iscrpljenosti uzrokovane lošim vremenskim uvjetima.

Dupini su izrazito inteligentna i društvena bića, sisavci koji dišu zrak i ovise o snazi i orijentaciji kako bi preživjeli u moru. U situacijama poput ove, kada se nađu blizu obale i u opasnosti, ishod često ovisi o ljudima koji se prvi nađu na mjestu događaja.

Ovaj dupin imao je sreće. Naišao je na dobronamjerne, hrabre i prisebne ljude koji nisu okrenuli glavu, nego su bez razmišljanja odlulili spasili život jednom morskom biću.