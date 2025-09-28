Dugopolje u ponedjeljak slavi blagdan sv. Mihovila uz misu, folklor i zabavu

Dugopolje će u ponedjeljak svečano proslaviti blagdan svog zaštitnika sv. Mihovila bogatim vjerskim, kulturnim i zabavnim programom.

Središnje misno slavlje održat će se u 10 sati u župnoj crkvi sv. Mihovila Arkanđela, a predvodit će ga fra Ivan Sesar. U 18 sati na rasporedu je tiha misa za vjernike koju će predvoditi mjesni župnik don Mijo Grozdanić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kulturni dio programa započinje u 19 sati na Trgu domovinske zahvalnosti večeri folklora u organizaciji KUD-a Pleter Dugopolje i njihovih gostiju. Uz domaćine, nastupit će KUD Dalmacija iz Dugog Rata, KUD Dicmo, ženska klapa Kolura iz Splita te ženska klapa Merla iz Dugopolja.

Od 20:30 sati publiku očekuje zabavni dio uz nastup grupe Iluzija, a sve će biti popraćeno bogatom gastro ponudom koju pripremaju domaćini iz Općine Dugopolje i Turističke zajednice Općine Dugopolje u suradnji s lokalnim udrugama.

Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve mještane i posjetitelje da se pridruže proslavi blagdana sv. Mihovila.