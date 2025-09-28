Dugopolje slavi svetog Mihovila: Misa, folklor, klape i zabava za sve generacije

Proslava blagdana svetog Mihovila u Dugopolju počinje svečanim misnim slavljem u ponedjeljak u 10 sati, a predvodi ga fra Ivan Sesar u župnoj crkvi sv. Mihovila Arkanđela.

U 18 sati bit će tiha misa za vjernike koju predvodi mjesni župnik don Mijo Grozdanić. Kulturni dio programa na rasporedu je od 19 sati na središnjem Trgu domovinske zahvalnosti kada se priprema večer folklora KUD-a 'Pleter' Dugopolje i prijatelja.

U okviru pučke veselice 'Mihovilovo', pored domaćina KUD-a 'Pleter' Dugopolje, nastupaju: KUD Dalmacija iz Dugog Rata, KUD Dicmo iz Dicma, ženska klapa Kolura iz Splita i ženska klapa Merla iz Dugopolja.

Zabavni dio slijedi od 20:30 sati, kada će publiku zabavljati grupa Iluzija.

Domaćini, Općina Dugopolje i Turistička zajednica Općine Dugopolje, pripremaju i gastro dio zajedno s lokalnim udrugama.

Ulaz je slobodan te vas pozivamo da dođete u ponedjeljak u Dugopolje na proslavu blagdana sv. Mihovila!