Dugopolje slavi sv. Mihovila i sv. Jeronima uz bogat program i koncert Dražena Zečića

Uoči proslave blagdana sv. Mihovila i sv. Jeronima, Općina Dugopolje priprema raznovrstan program za posjetitelje.

Vjerske, kulturne i sportske manifestacije odvijat će se na različitim lokacijama područja općine Dugopolje tijekom rujna. Dugogodišnja suradnja s udrugama na razini lokalne zajednice rezultirala je ovakav program proslave.

U subotu, 27. rujna, sprema se zabavni koncert Dražena Zečića, nakon kojeg slijedi tradicionalni vatromet i DJ program.

Na dan zaštitnika mjesta, sv. Mihovila, biti će procesija i svečana sveta misa u župnoj crkvi sv. Mihovila u Dugopolju u 10 h, koju će predvoditi fra Ivan Sesar, član Hercegovačke franjevačke provincije. Od 19 h organizira se pučka veselica na središnjem Trgu domovinske zahvalnosti (iznad župne kuće) uz završnicu s glazbenim nastupom grupe Iluzija u 20:30 h.

Sutradan, na blagdan su-zaštitnika mjesta sv. Jeronima, biti će procesija i svečana sveta misa u 10:00 h u župnoj crkvi, koju predvodi mjesni župnik don Mijo Grozdanić.

U nastavku pogledajte detaljan program proslave dana Općine Dugopolje.

Svi ste dobrodošli! Ulaz na sve manifestacije je slobodan.