Dugopolje oživjelo stare igre: Stotinjak osnovnoškolaca vratilo se u djetinjstvo svojih roditelja i baka

Sportski centar „Hrvatski vitezovi“ u Dugopolju danas je bio ispunjen dječjim smijehom i veseljem. Na pomoćnom terenu stadiona NK Dugopolje održane su Tradicionalne sportske igre, manifestacija koja je djecu osnovnoškolske dobi vratila u razdoblje kada su se najljepše uspomene gradile na ulicama dalmatinskih mjesta.

Igre iz djetinjstva na jednom mjestu

Učenici trećih i četvrtih razreda natjecali su se u sedam disciplina – šest tradicijskih i jednoj novijoj, popularnoj igri cornhole. Podijeljeni u ekipe, okušali su se u skakanju u vrećama, potezanju klipa i konopa, hrvanju, bacanju kugli te u štafeti u karijolama.

Svaka disciplina donijela je poseban izazov, ali i puno smijeha, dok su djeca pokazala koliko zajedništva i veselja može stati u jednostavne igre koje su nekad bile svakodnevica na dalmatinskim kalama.

Suradnja lokalne zajednice

Cilj ove manifestacije bio je očuvati tradiciju kroz tjelesnu aktivnost i zajedništvo. Organizator je Turistička zajednica Općine Dugopolje, uz suradnju Osnovne škole Dugopolje, Split International Schoola te Rođendaonice Juhuhu.

Na igrama se okupilo stotinjak učenika zajedno s nastavnicima i stručnim timom, a zajednički dojam je da se ovakvim aktivnostima stvara most između prošlosti i sadašnjosti, na dobrobit djece i cijele zajednice.

Pogled prema budućnosti

Organizatori ističu kako im je cilj da ova priča postane tradicija i da se svake godine uključi što više djece i partnera. – Ovakvi projekti pokazuju da se uz malo dobre volje i zajedničkog truda može stvoriti događaj koji djeci ostaje u sjećanju, a istovremeno čuva duh Dalmacije – poručili su iz Turističke zajednice Dugopolja.

Najavljene su i pripreme za iduće projekte, u nadi da će Tradicionalne sportske igre postati nezaobilazan događaj u kalendaru dugopoljskih i dalmatinskih druženja.