Dubrovnik slavi rekord! Austrijanka Kerstin je 3-milijunta putnica na aerodromu

Po prvi put u povijesti na dubrovačku zračnu luku Ruđer Bošković sletjela je 3-milijunta putnica. Austrijanka Kerstin Gams nemalo se iznenadila kad je sa suprugom i djecom sletjela na dubrovački aerodrom, a tamo su je dočekali članovi Uprave i brojni novinari. Kerstin je iznenađeno zatražila fotografiju s novinarima rekavši kako joj ‘nitko inače neće vjerovati‘, a u Dubrovnik je njezina obitelj htjela doći odavno, no nije bilo direktne linije iz Beča.

- Ovo nam je prvi put u Dubrovniku, htjeli smo i prije 15 godina, ali nije bilo direktnih letova. Morali smo čekati ali sad je i znatno više turista, što je dobro za vas. Ostajemo samo do nedjelje. Ovo je stvarno lijepo iznenađenje i za mene i moju obitelj ali i za sve ostale putnike. Definitivno ćemo se vratiti u Hrvatsku!"- rekla je Kerstin.

-Veliko nam je zadovoljstvo obilježavanje 3-milijuntog putnika čime potvrđujemo još jednu rekordnu godinu. Bez predanosti svih zaposlenika ne bi ovo bilo moguće, ali i bez odlične suradnje sa svim dionicima u turizmu, Gradom, Županijom te zrakoplovnim prijevoznicima. Dubrovnik nikad nije bio povezaniji s Europom i svijetom. Ovo je najbogatiji zimski red letenja dosad, imamo dosta rotacija tijekom studenoga u Frankfurt, Rim, Varšavu, Brisel i Beč, nastavljamo i s Madridom, Manchesterom, Dublinom, ne samo zanimljivo za turiste koji će dolaziti nego i za nas iz cijele županije. Zasad još nemamo podatke o popunjenosti ali red letenja je zgodan jer se uglavnom gađaju vikendi, što je i cilj, da se u Dubrovnik ide u nekakav city break."- rekao je direktor ZL Ruđer Bošković Viktor Šober dodajući kako je RyanAir u potpunosti ispunio njihova očekivanja jer je vrlo teško popuniti pred i posezonu s tradicionalnim prijevoznicima, a Ryan je tu dobio veliki dio kolača.

Kerstin i obitelj na poklon su dobili, osim cvijeća i iznenađenja, i večeru, du pass te dvije povratne karte za Dubrovnik, piše Dubrovački.