Dubrovnik se poklonio svojim junacima: "Njihova hrabrost naš je putokaz"

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća danas je odana počast šestorci branitelja Dubrovnika koji su smrtno stradali u jednoj od najvažnijih bitki obrane Dubrovnika koja se na današnji dan prije 34 godine vodila na Bosanci.

Voljeti Domovinu toliko silno da se za nju daje život, najsvetija je žrtva koju čovjek može dati. Tu žrtvu na Bosanci su predali Mario Pezzi, Hamdija Kovač, Željko Raguž, Antonio Vatović, Franci Lazibat i Vedran Ivišević.

U ime Policijske uprave dubrovačko-neretvanske vijenac i svijeću je položio načelnik Ivan Pavličević sa svojim suradnicima Matom Udženijom, načelnikom Policijske postaje Dubrovnik i Robertom Đođom, zapovjednikom Interventne jedinice policije PU dubrovačko-neretvanske.

U svom obraćanju načelnik Pavličevć je kazao:

„Danas se s tugom, ponosom i zahvalnošću prisjećamo šestorice junaka - hrvatskih branitelja koji su na ovom svetom mjestu, u najtežim danima obrane Dubrovnika, dali ono najvrijednije što su imali - vlastiti život.

Svaka izgovorena riječ čini se premalenom pred veličinom njihove žrtve i boli njihovih obitelji.

To su mladići koji su svojim herojskim činom ispisali najčasnije stranice hrvatske povijesti i postavili temelje države koju volimo i gradimo.

Njihova hrabrost, vjera i zajedništvo ostaju trajni putokaz svima nama, ali i obaveza - da čuvamo istinu o Domovinskom ratu, da poštujemo vrijednosti za koje su se borili i da nikada ne zaboravimo njihova imena i djela.

Danas se, paleći svijeće i polažući vijence, klanjamo njihovoj veličini i zahvaljujemo im za mir.

Na nama je da taj mir čuvamo - jedinstvom, poštenjem i ljubavlju prema Domovini.

Prigodnim govorom se obratio i predsjednik Udruge specijalne jedinice policije Grof Nikica Lazarević:

„Kada su se početkom Domovinskog rata priključili hrvatskim braniteljima nisu pitali što će dobiti zauzvrat. Znali su da je Domovina vrijedna svake žrtve, svake boli i nažalost - vlastitog života.

Šestorica sinova, očeva, braće i prijatelja dali su živote - kako bi Hrvatska mogla živjeti i zato je najmanje što možemo - čuvati sjećanje na njih.

Dok stojimo okupljeni ovdje, na mjestu njihove pogibije, isprepliću se u nama osjećaji ponosa i tuge.

Ponosa zbog njihove nevjerojatne hrabrosti i tuge zbog prerano prekinute mladosti.

Vaša hrabrost naš je putokaz, a vaša ljubav prema Domovini naš je trajni zavjet.

Posebnu zahvalnost danas želim izraziti njihovim obiteljima - vi ste podnijeli najveću žrtvu i Hrvatska vam to nikada ne smije zaboraviti.“

Prigodne riječi molitve uputio je policijski kapelan fra Stipan Klarić.

Cvijeće i svijeće su položili i članovi Udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Dubrovnik, članovi Udruge udovica branitelja Domovinskog rata Dubrovnik, članovi obitelji poginulih branitelja Dubrovnika, članovi Udruge Specijalne jedinice policije Grof, predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja, Županije dubrovačko-neretvanske i Grada Dubrovnika, predstavnici Udruge dubrovačkih branitelja HRM-e iz Domovinskog rata i drugi predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata.