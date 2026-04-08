Dubrovnik: Pronađena droga, digitalne vage i novac koji potječe od prodaje droge

Krajem prošlog tjedna policijski su službenici Odjela kriminaliteta droga, Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske kod dvojice hrvatskih državljana pronašli veće količine amfetamina, marihuane i novca.

Radi se o 19-godišnjaku i 33-godišnjaku sa šireg dubrovačkog područja kod kojih je pronađena crna vreća u kojoj su se nalazila tri zasebna pakiranja. U dva pakiranja se nalazio amfetamin, ukupne težine 1,58 kg, a u trećem se pakiranju nalazilo 110 grama marihuane.

Pretragom stana 33-godišnjaka pronađeno je više pakiranja s ukupno 179,4 g amfetamina, 30,6 g marihuane, dvije digitalne vage i 1.590 eura za koje se osnovano sumnja da su stečeni prodajom droge.

Stariji osumnjičenik je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja uz kaznenu prijavu za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i promet drogama predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, dok je mlađi za isto kazneno djelo prijavljen Općinsko državnom odvjetništvu za mladež u redovnoj proceduri.