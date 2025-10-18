Dubrovnik priredio veliko iznenađenje u Zagrebu

Sjajni Dubrovčani su u četvrtom kolu SuperSport Premijer lige priredili najveće iznenađenje dosadašnjeg dijela prvenstva. Usred Zagreba razbijena je Cedevita Junior!

Cedevita Junior uraganski je otvorila utakmicu - nakon nekoliko uvodnih minuta, nošeni američkim pogonom ostvarili su prednost od 14:0. Prve poene za Dubrovnik zabio je Marko Loncović, a tek je ulazak Davida Pavina unio živost u redove Dubrovčana, pišu Sportske novosti.

Pavin je svojim poenima prodrmao uspavane suigrače, pa se Dubrovnik vrlo brzo vratio i uhvatio rezultatski priključak, dok je upravo zadarski šuter zabio tricu za prvo vodstvo gostujuće momčadi (29:28). Loncović je radio nered u reketu domaćih, a Vladimir Anzulović morao je na parket vratiti glavne vedete, uvidjevši kako se Dubrovnik "ne šali".

Na vruće gostovanje u Sinj

Generalno, igrala se tečna, brza i atraktivna košarka, a raspucao se i Petar Dubelj, koji je tricom odveo Dubrovnik na +7 (61:54). Kasnije je već opjevani Pavin položio za prvo dvoznamenkasto vodstvo Dubrovnika (65:54), pa je klupa Cedevite morala reagirati minutom odmora, pišu Sportske novosti.

Dojam je bio kao da su "Vitamini" ostali bez vitamina. Energija je nestala, a sve je više curilo i u obrani, dok je na drugom kraju terena Dubrovnik igrao kao u transu i bio sve opasniji. Momčad sa samoga juga Hrvatske treću je četvrtinu pobijedila s čak 18 razlike, što je okrunio Dubelj tricom sa zvukom sirene za +16 (74:58).

Isti je sedam minuta prije kraja svoju momčad odveo na +21 (79:58), a ostalo je samo za vidjeti hoće li Dubrovčani imati snage i mirnoće privesti utakmicu kraju. Odgovor su, promašenim zicerima i brzopletim napadima, dali košarkaši Cedevite, a koncentrirani Dubrovčani su kući otišli s velikom pobjedom u džepu.

Cedevita Junior u sljedećem će kolu dočekati Samobor, dok će Dubrovnik na vruće gostovanje u Sinj kod Alkara.