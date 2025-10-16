Dubrovnik pokrenuo projekt priuštivog najma, prvi stanovi već izgrađeni

Dubrovnik je među prvima u Hrvatskoj pokrenuo projekt priuštivog najma, s prvim stanovima koji su izgrađeni u tu svrhu. Budući da su u gradu pod Srđem cijene nekretnina, a i najma među najvišima u zemlji, građanima je teško doći do prostora za stanovanje, pa je potreba za priuštivim stanovanjem izrazito velika, piše HRT.

Stanova za priuštivi najam gradilo se sa 48, uz stanove za branitelje i sve se realiziralo 2022. godine, kada je obitelj Čuljak dobila stan u najam.

- To nam je jako olakšalo život prvenstveno zbog toga što smo sigurniji. Ne ovisimo o najmodavcu koji nam sutra može reći da se iselimo iz stana jer mu ne odgovara cijena ili je odlučio stan dat nekome drugome, rekla je stanarka u priuštivom najmu Maja Čuljak.

Sada najam ide po kvadratu, za naš stan, od nekih nepunih 60 kvadrata - 180 i nešto eura. Što je prejeftino za dubrovačko tržište, ustvrdio je Stjepan Čuljak.

Stanovi su mladim parovima nemoguća misija

- Ta mjera puno znači, osobno imam dvoje djece i supruga, tražimo stan nekoliko godina unazad i jako ga je teško naći. Prvo, jednostavno što taj stan koji se prodaje ne odgovara toj cijeni. To je rupa, šupa da oprostite. Sdruge strane, kvadrat stana danas u Dubrovniku ispod 5.000 eura nećete naći, pojašanjava, dobitnik mjere 30x30 Denis Pavela.

Kupiti stan mladim obiteljima gotovo je nemoguće u gradu u kojem cijena četvornog metra doseže i 10 tisuća eura, a pronaći stan za dugoročni najam ravno je lutriji.

Teško je i naći stan i smještaj a smještaj je veoma skup samo dižu cijene, kazao je podstanar Veselko Vasilj.

U Solitudu će se graditi još jedna zgrada za priuštivi najam. Gradit će se i na Pobrežju.

- Kupili smo više od 40 tisuća kvadratnih metara zemljišta na Pobrežju za priuštivo stanovanje i na kojem ćemo dodjeljivati parcele u kojem će mlade obitelji moći pronaći mjesto za gradnju doma, kazao je gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.

Tomu treba dodati 6 obitelji s više djece, koje su stan dobile od grada u samoj jezgri, kao dio napora da se zaustavi iseljavanje i apartmanizacija grada. Sve u svemu, do sada je zahvaljujući priuštivom stanovanju zbrinuto 90 obitelji na području Dubrovnika.