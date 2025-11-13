Dubrovnik pamti svoje heroje: Odana počast braniteljima koji su poginuli u Komolcu i na Strinčjeri

Na 34. obljetnicu stradavanja jedanaestorice branitelja Domovinskog rata na dubrovačkom ratištu jučer je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća njima i svim poginulim braniteljima ovog području odana počast na mjestima gdje su stradali, u Komolcu i na Strinčjeri.

Uz obitelji poginulih branitelja i njihovih suboraca iz Domovinskog rata vijence i svijeće kod spomen-obilježja u ime Policijske uprave dubrovačko-neretvanske položio je načelnik Policijske uprave Ivan Pavličević sa svojim suradnicima voditeljem Službe za javni red i sigurnost Nikolom Nalbanijem i zapovjednikom Interventne jedinice policije Robertom Đođom.

Počast poginulima odali su i njihovi suborci, predstavnici Udruge specijalne jedinice policije Grof, kao i predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja, Županije dubrovačko-neretvanske te brojni članovi udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

U svom obraćanju okupljenima, načelnik Pavličević je istaknuo:

„Komolac, kao i svaki kamen i svaka kuća ovog kraja, čuva uspomenu na tužne dane.

Na dane kada su zvona zvonila ne da bi slavila, nego da bi upozorila.

Na dane kada su ljudi iz ovih sela pokazali što znači biti dostojan svog naroda.

Branitelji Komolca nisu branili samo ovaj prostor, oni su branili budućnost.

Naša je dužnost da se svakog 12. studenoga poklonimo njihovoj žrtvi simbolično polažući vijence i paleći svijeće na mjesto njihove pogibije.

I ne samo to, naša je dužnost da učimo našu djecu tko su bili junaci i kako se Domovina voli, kako bi naša djeca znala da sloboda nije dar, nego zavjet plaćen krvlju. „

Na Bosanci su 12. studenog 1991. g. smrtno stradali: Ivo Botica, Pero Nenaada, Miho Klečak i Mario Mandić.

Na Strinčjeri su istoga dana život izgubili Zdenko Baričević, Tomislav Bender, Ante Jerko Landikušić, Božo Merčep, Ivan Raič, Siniša Tkalec i Vladimir Vuković, dok su nekoliko dana ranije poginuli Mato Damjanović, Mario Matana i Mladenko Čavara.

Na oba mjesta odavanja počasti poginulim braniteljima molitvu je predvodio kapelan Policijske kapelanije Sv. Vlaho za Policijsku upravu dubrovačko-neretvansku, fra Stipan Klarić.

Njihova žrtva, kao i žrtva svih branitelja Domovinskog rata, i žrtva koju su podnijele njihove obitelji nikada ne smije biti zaboravljena.