Dubrovnik domaćin Prvenstva Hrvatske radio upravljanih jedrilica klase Dragon Force 65

U Marini Frapa Dubrovnik 29. i 30. studenog održat će se Prvenstvo Hrvatske radio upravljanih jedrilica klase Dragon Force 65, jedno od najznačajnijih domaćih natjecanja ovog atraktivnog i rastućeg sporta. Natjecanja započinju oba dana u 10 sati.

Prvenstvo organizira Jedriličarski klub Hydro, u suradnji s Hrvatskom zajednicom tehničke kulture i Hrvatskim jedriličarskim savezom, pod pokroviteljstvom Marine Frapa Dubrovnik.

Ove godine natjecanje okuplja jedriličare iz cijele Hrvatske koji će se boriti za naslove u tri službene kategorije: kadeti, juniori i seniori.

Regata će se voditi prema najnovijim međunarodnim jedriličarskim pravilima, uz jasno definiran raspored plovova. Planirano je do 10 jedrenja dnevno po kategoriji, a prvi start predviđen je u 10:00 sati, dok je posljednji mogući start u 16:00 sati.

Uz sportski dio, za sudionike je pripremljen i prateći program koji uključuje zajednička okupljanja, marende i večere, čime se dodatno potiče druženje i razvoj zajednice radio jedrenja.

U sklopu Prvenstva, JK Hydro organizira radionicu o radio upravljanim jedrilicama Dragon Force 65 u petak 28. studenog u 17 sati u prostorijama JK Orsan. Radionicu će voditi Zvonko Jelačić, višestruki svjetski i europski prvak u najpopularnijoj klasi Radio upravljanih jedrilica International One Metre – IOM.

Prvenstvo u Dubrovniku još jednom potvrđuje rast popularnosti radio upravljanog jedrenja u Hrvatskoj, ali i važnost uključivanja mladih kroz sve tri natjecateljske kategorije.