Dubrovačka policija u samo nekoliko sati pronašla muškarca koji je otuđio novac

Tijekom poslijepodnevnih sati u utorak, 26. kolovoza, dubrovačkoj policiji je 40-godišnji hrvatski državljanin prijavio krađu novca.

U svojoj prijavi je naveo kako je istog dana, u jutarnjim satima, nepoznata osoba iz novčanika koji se nalazio u njegovoj torbi otuđila 500 dolara i 500 eura u raznim apoenima. Također je naveo da se torba s novčanikom nalazila na zidiću u neposrednoj blizini Autobusnog kolodvora Dubrovnik.

Samo nekoliko sati nakon prijave krađe, policijski službenici Policijske postaje Dubrovnik pronašli su osobu osumnjičenu za krađu. Utvrđeno je kako se radi o 32-godišnjem državljaninu Italije koji je iskoristio trenutak nepažnje oštećenog i otuđio mu novac, dok ostale stvari iz torbe nije dirao.

Uhićen je i doveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje po završetku kojeg je nadležnom državnom odvjetništvu kazneno prijavljen za kazneno djelo krađe.