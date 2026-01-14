DUBRAVA – ZADAR 80-85: Zadrani do punog plijena na gostovanju

Košarkaši Zadra gostovali su od 20:15 kod Dubrave u sklopu 16. kola SuperSport Premijer lige, a slavili su Zadrani rezultatom 80:85. Prva je četvrtina ostala neriješena (16:16), druga i treća pripale su Zadru (26:29, 17:21), a posljednja na stranu Dubrave (21:19).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Mazalin s 19 poena, 6 skokova, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom, a potom Ramljak 18 poena, 7 skokova, 3 asistencije; Tišma 18 poena, 7 skokova, 2 asistencije, 1 ukradena lopta; Mihailović 14 poena, 1 skok, 5 asistencija, 1 ukradena lopta; Kapusta 11 poena, 5 skokova, 6 asistencija; Klarica 5 poena, 1 skok, 1 asistencija; Buljević 1 skok; Tkachenko 1 asistencija, 2 ukradene lopte te Božiković, Dundović, Gulan i Torbarina.

Zadar će iduću utakmicu odigrati 17. siječnja protiv Crvene zvezde na Višnjiku u sklopu 15. kola AdmiralBet ABA lige.