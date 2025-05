DRŽI 'KLJUČEVE' VLASTI Franka Kelama prvo je nazvao Šuta, pa Puljak i Kerum: "Zamolio sam ih da me ne zovu"

Mostovac Franko Kelam do prošle nedjelje bio je potpuni politički anonimus, ali nakon lokalnih izbora postao je najtraženiji vijećnik u novom sazivu splitskog Gradskog vijeća. Lista Centra osvojila je 11 mandata, HDZ 10, Kerumov HGS 4, isto koliko i SDP s partnerima, a dva su vijećnika ušla na koalicijskoj listi Mosta. Jedan je vijećnik iz HSP-a, koji je već rekao kako Puljka i Centar neće podržati, a drugi je vijećnik Mosta, a upravo o njegovoj naklonosti ovisi hoće li ljevica ili desnica formirati vlast u Splitu.

Broj Kelamovog mobitela tražio se već nakon zatvaranja birališta i objave rezultata izlaznih anketa (koje su se u slučaju Splita pokazale potpuno točnima), a po njegovim riječima prvo ga je nazvao Tomislav Šuta (HDZ), kasno noću Ivica Puljak (Centar), a navodno ga je ujutro pozvao i Kerum. Svi su nešto nudili, tražili sastanke, a mladi Kelam im je preko medija poručio neka pričekaju i malo se strpe i ne dolaze s ponudama.

- Nakon što sam ih zamolio da me ne zovu, malo se situacija smirila – rekao je Kelam za Večernji list. Kaže kako se još nije našao s koalicijskim partnerima i dogovorio što će dalje. Most je na izbore u Splitu izašao na zajedničkoj listi na kojoj su još Domino, HSP i BUZZ. - Na putu sam za Zagreb. Radim, imam svoj posao. Imam dogovorena dva dana snimanja. Posao ne čeka nikoga, a za ovo imamo još dosta vremena tako da ćemo se naći u sljedećim danima. Ja radi posla nisam stigao – kaže Kelam. On je fotograf, inače apsolvent digitalnog marketinga.

- Radim kao fotograf već 5-6 godina. Radim u cijeloj Hrvatskoj, imao sam velike klijente, Coca Colu, Ultra festival, Heineken, velike koncerte – predstavlja nam se Franko Kelam. Ima 27 godina, živi u Splitu sa suprugom i osmomjesečnim sinom, studira u Zagrebu i ostao mu je još samo završni rad. Kao i većina mladih Splićana, nema riješeno stambeno pitanje. Upravo to, kao i drugi problemi koje imaju mlade obitelji, potaknuli su ga da se uključi u politička zbivanja u Splitu.

- Mlade obitelji nemaju načina kako riješiti svoje stambeno pitanje. Supruga i ja svaki se dan mislimo kako ćemo, što napraviti i sve nam se čini da nas se tjera da odemo izvan Splita, ali još se ne damo. Ovaj grad ljudima malo starijim i malo mlađim od mene ne pruža ništa da tu ostanu. Svi bježe! Ja želim to promijeniti – kaže Kelam kojemu su glavne programske točke rješavanje problema mladih.