Državno odvjetništvo podiglo optužnicu: Ljubavni trokut konobarice, 37-godišnjaka i srednjoškolca

Ogulinska svakodnevica posljednjih je mjeseci dobila zaplet kakav se češće viđa u scenarijima nego u stvarnosti. Priča o ljubavnom trokutu koji je, prema tvrdnjama tužiteljstva, prerastao u ozbiljne prijetnje i strah za sigurnost, piše Kaportal.

U središtu slučaja našli su se stariji nezaposleni muškarac, srednjoškolac i konobarica, a prema optužnici Općinskog državnog odvjetništva u Karlovcu, upravo je muškarac (37) navodno zaprijetio ubojstvom mladiću i njegovu ocu u borbi za djevojčinu naklonost.

Po optužnici, muškarac (37) je 9. prosinca prošle godine u kafiću u kojemu radi ta konobarica upravo njoj poručio da će ubiti tog srednjoškolca i njegova oca, što je ova i prenijela oštećeniku, a to je kod njega izazvalo osjećaj zabrinutosti i ugroze.

Muškarac je negirao da bi prijetio bilo kome. Naveo je da ga je konobarica pozvala u kafić, da su sjedili tamo satima, a odjednom da ga je počela verbalno napadati i prijetiti mu.

Rekao je policiji da su u vezi par mjeseci i da je njeno ponašanje nepredvidivo. Učenik je rekao da je s konobaricom bio nekoliko tjedana u listopadu prošle godine u vezi, a onda da su se pomirili u studenome. Tada bi mu se ona povjerila da ima problema sa starijom osobom koju on osobno ne poznaje, ali da ju poznaje njegov otac.

- Taj muškarac vrši pritisak na konobaricu da budu u vezi i učenikov otac se angažirao i razgovarao s gospodinom, a ovaj mu je poručio da je konobarica trudna i da mora biti s njime - kako je iskazao mladić.

Nastavio je da je primijetio kako ga stariji konkurent za naklonost dame prati po gradu u vozilu, a da je kulminacija bila tog 9. prosinca s izrečenim prijetnjama. Konobarica je rekla da je sa starijim muškarcem ušla u prisniji odnos, no ne i u vezu zbog dobne razlike, a da mu je početkom prosinca poručila da je njihov odnos završio, što ovaj nije prihvatio.

Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu je utvrdilo da ima dovoljno elemenata za podizanje optužnice protiv muškarca (37) protiv kojega se predlaže produljenje mjera opreza.