"Država štedi na ranjivoj djeci": Roditelji u Kninu najavili prosvjed zbog asistenata u nastavi

Na Trgu Ante Starčevića u Kninu u ponedjeljak 6. listopada u 9 sati održat će se mirni prosvjed roditelja djece s teškoćama u razvoju. Razlog okupljanja je nagli otkaz deset asistenata u nastavi u dvije kninske osnovne škole, što je, tvrde roditelji, ozbiljno ugrozilo kvalitetu obrazovanja i sigurnost njihove djece.

Kako navode, ravnateljice su po nalogu županijskog ureda morale postupiti prema novom Pravilniku Ministarstva obrazovanja, koji bez obzira na broj učenika u posebnim odjeljenjima predviđa najviše dva asistenta po jednom razredu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Roditelji ističu da je takvo rješenje neodrživo u praksi, budući da se radi o učenicima kojima je potrebna individualna podrška, a mnogi od njih dio nastave pohađaju i u redovnim razredima.

"Djeca sigurno nisu bez razloga dobila svakog osobnog pomoćnika. Sada su u posebnom odjeljenju na pet učenika raspoređena dva pomoćnika, što je fizički nemoguće pratiti. Ovim se narušava i kvaliteta obrazovanja i sigurnost naše djece", poručuju roditelji.

U Kninu postoje četiri posebna odjeljenja s više od 20 djece. Neka su i u pelenama

Situacija, dodaju, nije problem samo Knina već i cijele države. Smanjenje broja pomoćnika u posebnim odjeljenjima roditelji nazivaju udarom na najranjivije skupine u društvu, uz poruku da se štednja uvijek lomi preko djece s teškoćama.

Dalmacija Danas razgovarala je s majkom jednog djeteta (podaci poznati redakciji) s autizmom koje ima 11 godine i neverbalno je. Gospođa kaže da neka djeca u posebnim odjeljenjima u Kninu koriste i pelene, a u školama ne postoji prostor gdje bi se dijete moglo presvući. Kada se dijete uneredi, asistent ga vodi kući i tako ostatak razreda na nastavi ostane bez jednog asistenta.

Problema je bezbroj čak i kada svako dijete ima svog asistenta.

"Pravila donose ljudi koji bi pobjegli nakon 20 minuta s posla"

Asistenti u nastavi su, navodi majka, ionako potplaćeni za posao koji rade, ali ga rade s ljubavlju.

"Zašto država štedi na najranjivijoj skupini, a to su djeca s poteškoćama? Ove pravilnike donose ljudi koji nisu proveli ni dana s takvom djecom i vjerojatno bi pobjegli nakon 20 minuta s tog posla", dodaje majka.

Ravnateljica Osnovne škole Domovinske zahvalnosti Marija Stojanović razumije roditelje, ali ne može učiniti ništa.

"Ja razumijem roditelje, ali Pravilnik je donesen na razini Ministarstva znanosti i obrazovanja. Po njemu smo mi bili u prekršaju. Mi kao ravnatelji, shvaćajući potrebe djece, apsolutno smo za mijenjanje Pravilnika, ali dok se to ne napravi na višim instancama, ne možemo protiv toga. Velik je to problem i za edukatore u posebnim odjeljenjima, ali i u OŠ dr. Franjo Tuđman koji imaju učenike s teškoćama koji prate određene programe u redovnim razredima", rekla je ravnateljica za Šibenik IN.

Prošle godine odgodu dobilo 4000 djece

U školskoj godini 2024./2025. više od 4000 djece u Hrvatskoj dobilo je odgodu upisa u prvi razred osnovne škole. Prema podacima županijskih ureda za obrazovanje, riječ je o otprilike 10 do 12 posto djece koja su bila dorasla za polazak u školu, ali će nastavu započeti tek iduće godine.

Najčešći razlozi za odgodu povezani su s razvojem govora, jezika i fine motorike, ali i s emocionalnom nezrelosti u odnosu na dob. U manjem broju slučajeva radi se o težim teškoćama u razvoju.