Društvo Marjan traži raskid koncesije na Benama: "Ovdje se ne radi o oluji, nego o sustavnom bezakonju"

Dok se u Splitu još zbrajaju štete nakon nedavnog nevremena, Društvo Marjan poručuje kako je u uvali Bene "oluja" prisutna već godinama — ali ne meteorološka, nego, kako tvrde, "oluja bezakonja" koju Splitsko-dalmatinska županija uporno ignorira. Sve su, naglašavaju, objavili iz Društva Marjan, a danas su Županiji uputili i službeni zahtjev za jednostrani raskid ugovora o koncesiji s tvrtkom National d.o.o.

"Ne zbog srušenih stabala, već zbog pravomoćnih sudskih presuda koje se ne smiju ignorirati", poručuju iz Društva Marjan.

"Rad izvan opsega koncesije"

U objavi navode kako posjeduju dokumente i sudske presude koje, prema njihovim riječima, "ne ostavljaju prostor za uzmicanje". Kao prvu ključnu točku ističu da je koncesionar pravomoćno osuđen zbog obavljanja djelatnosti izvan onoga što koncesija dopušta. "Koncesionar je pravomoćno osuđen za obavljanje djelatnosti izvan opsega koncesije. Na našem pomorskom dobru radili su mimo zakona!", navodi Društvo Marjan.

Društvo Marjan podsjeća i na, kako tvrde, ranije postupanje Županije, ističući da je u kolovozu 2023. izdano "konačno upozorenje pred oduzimanje koncesije" zbog neplaćanja i neurednosti.

"Županija je još u kolovozu 2023. izdala 'KONAČNO UPOZORENJE pred oduzimanje koncesije'. Umjesto reda, dobili smo nove presude za kriminal", stoji u objavi. Posebno naglašavaju, kako navode, višestruka kršenja zakona Republike Hrvatske. Prema njihovim tvrdnjama, koncesionar je pravomoćno osuđen šest puta zbog kršenja četiri različita zakona, dok je za Zakon o zaštiti prirode donesena nepravomoćna osuđujuća presuda.

"Koncesionar je pravomoćno osuđen 6 puta za kršenje četiri različita zakona, a za peti, Zakon o zaštiti prirode, je nepravomoćno osuđen", navodi Društvo Marjan. U objavi se osvrću i na stanje u uvali Bene, opisujući višegodišnju zapuštenost i nebrigu, te ističući najnoviju nepravomoćnu presudu od 14. studenog 2025. koja, kako tvrde, potvrđuje ono na što upozoravaju godinama. "Najnovija nepravomoćna osuđujuća presuda (14.11.2025.) potvrđuje ono što svi gledamo godinama – opća zapuštenost, nebriga, derutna oprema, smeće, zapuštena hortikultura i opasne strujne instalacije koje strše iz zemlje i vise po stablima", poručuju.

Poziv na raskid: "Pravilnik je jasan"

Društvo Marjan navodi da je pravilnik Splitsko-dalmatinske županije jasan te da davatelj koncesije mora raskinuti ugovor ako se pomorsko dobro koristi suprotno zakonu. "Davatelj koncesije MORA raskinuti ugovor kada se pomorsko dobro koristi suprotno zakonu", ističu.

"Vrijeme gledanja kroz prste je prošlo"

U zaključku poručuju da bi eventualno nepostupanje Županije nakon njihovog zahtjeva značilo pogodovanje pravomoćno osuđenim prekršiteljima, na štetu građana Splita.

"Ako Županija nakon ovoga ne raskine ugovor, izravno će pogodovati pravomoćno osuđenim kršiteljima zakona na štetu svih građana Splita", navodi Društvo Marjan. Dodaju i zahtjev da se Bene "vrate građanima" u zakonitim okvirima te da prostor bude saniran i siguran.

"Uvala Bene mora biti vraćena građanima u zakonitim okvirima, sanirana i sigurna!", poručuju.