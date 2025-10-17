Društvo arhitekata Split reagiralo na prijedloge gradonačelnika Šute o budućnosti Poljuda: "Izgradnja stadiona na Brodarici imala bi katastrofalne posljedice"

U posljednje vrijeme mnogo se priča o stadionu Poljud i njegovoj sudbini. Pitanje je hoće li se graditi novi stadion ili će se rekonstruirati postojeći. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta kaže da postoje tri moguća scenarija, a koji će od ta tri biti izabran, znat će se tek nakon što se izradi studija izvodljivosti. Posao izrade tog dokumenta dobio je Krešimir Budiša, nekadašnji savjetnik gradonačelnika Andre Krstulovića Opare, odnosno njegova tvrtka UHY Savjetovanje.

Posao bi trebao biti završen za pet mjeseci, a koštat će građane Splita 29.500 eura.

"Varijantna rješenja koja će u studiji izvodljivosti i projektnom zadatku biti obrađena su sljedeća: osnovna sanacija i energetska obnova postojećeg stadiona Poljud uz istovremenu izgradnju potpuno novog stadiona na lokaciji Brodarica.

Zatim je tu značajna rekonstrukcija postojećeg stadiona uključujući nadogradnju suvremenim elementima nogometnog stadiona - VIP zone, poslovni prostori, infrastruktura za UEFA standarde, energetska, pristupačnost i drugi sadržaji. Dvije su podvarijante - odigravanje utakmica na Poljudu za vrijeme rekonstrukcije postojećeg stadiona, uz smanjenje dijela kapaciteta gledališta za vrijeme izvođenja radova. I druga je podvarijanta rekonstrukcija stadiona u Parku mladeži.

Treće je izgradnja stadiona na postojećoj lokaciji Poljuda u kojoj bi se zadovoljili svi standardi UEFE", kazao je Šuta.

Društvo arhitekata Splita objavilo je očitovanje na prijedloge gradonačelnika Šute. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Društvo arhitekata Splita pozitivno ocjenjuje najavu gradonačelnika g. Šute o izradi studije za budućnost stadiona, jer predstavlja ključni prvi korak ka racionalnom i planskom pristupu ovom složenom pitanju. Ističemo da je studija neophodan temelj za svaku daljnju raspravu.

Međutim, zabrinjava nas najava da će se studijom razmatrati samo tri opcije: obnova Poljuda, zamjenska gradnja na lokaciji Poljud i izgradnja na lokaciji Brodarice. Kao strukovno udruženje, moramo upozoriti da je takav pristup suviše ograničavajući i ne iscrpljuje sve mogućnosti za optimalno rješenje. Posebno se želimo osvrnuti na lokaciju Brodarice, za koju smatramo da je urbanistički neprihvatljiva. Njeno zauzimanje dovelo bi do konačnog zatvaranja i preopterećenja kritične prometne točke na raskrižju dva najvažnija gradska prometna pravca, te unutar konsolidirane urbane cjeline preblizu drugim centralnim sadržajima, što bi imalo katastrofalne posljedice za već ionako zagušenu prometnu situaciju u tom dijelu grada. Graditi objekt takvih razmjera na takvoj lokaciji značilo bi zanemariti temeljna načela dobrog urbanizma.

Stoga, u ime arhitektonske i urbanističke struke, kategorički zahtijevamo da se u studiju obavezno uključi i detaljna analiza barem jedne treće lokacije kao četvrtog scenarija. Kao najprikladnije alternative predlažemo zonu TTTS-a ili druge gradske/državne površine u istočnom dijelu grada. Aglomeracija Splita nudi prilike ne samo za razvoj stadiona nego i šireg infrastrukturnog sustava kako kluba tako i sporta u gradu. Napominjemo da su stadion i kolodvor jedine dvije urbane funkcije koje same mogu generirati čitavu četvrt što je gradu kao Splitu prijeko potreban efekt u razvojnom smislu. Ove lokacije nude znatno veći prostorni potencijal za razvoj cjelovitog sportskog kampusa, bolju prometnu povezanost bez dodatnog opterećenja jezgre grada, te mogućnost poticanja uravnoteženog razvoja cijelog gradskog područja.

Konačno, stadion s kampusom je važan (najvažniji) dio financijskog modela kluba te isti treba planirati kao najveću investiciju kluba u povijesti koja će dugoročno morati osigurati financijsku stabilnost kluba što implicira prihode od najma i održiv financijski sustav aktivnosti unutar i oko stadiona te sprovediv model upravljanja i održavanja usklađen s gradskim politikama upravljanja sportskim objektima. Buduće lokacije trebaju biti ispitivane u tom kontekstu.

Smatramo da je ne uzimanje u obzir drugih lokacija na širem urbanom području kao polazišta studije nesmotreno i nestručno i da bi onemogućilo donošenje najbolje odluke za budućnost grada i Hajduka. Pozivamo Grad Split da studiju proširi na razmatranje treće lokacije, kako bi konačna odluka bila donesena na temelju cjelovite i objektivne usporedbe svih realno dostupnih mogućnosti", izjavio je u ime Predsjedništva DAS-a Marko Klarić.