Drugi upisni krug u prvi razred Glazbene škole "Silvije Bombardelli" Solin

Glazbena škola "Silvije Bombardelli" Solin raspisala je drugi upisni krug za upise u program prvog razreda osnovne glazbene škole u školskoj godini 2025./2026.

U ovom upisnom roku dostupni su programi za sljedeće instrumente: klarinet, rog, truba i trombon.

Prijave isključivo online

Prijave za pristup prijemnom ispitu podnose se isključivo online, putem obrasca prijavnice koji je dostupan na mrežnim stranicama škole www.glazbena-skola-solin.com.

Nakon što se prijavnica preuzme i ispuni, potrebno ju je poslati na e-mail adresu: glazbena.skola.solin@gmail.com, najkasnije do nedjelje, 21. rujna 2025. godine u 23:59 sati.

Objava rasporeda prijemnog ispita

Nakon završetka prijava i obrade pristiglih prijavnica, škola će objaviti točan datum, satnicu i raspored pristupa prijemnom ispitu.