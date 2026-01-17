Dražen Zečić: „Marko to radi najbolje“

Još jedno poznato lice susreli smo na koncertu Marka Perkovića Thompsona u splitskoj dvorani Gripe. Među publikom je bio i jedan od najpoznatijih domaćih pjevača zabavne glazbe, Dražen Zečić, koji nije skrivao oduševljenje viđenim i doživljenim.

Upitali smo ga je li koncert ispunio njegova očekivanja, a Zečićev odgovor bio je više nego jasan.

„Marko to radi najbolje. Tehnika, njegova emocija, to je nešto o čemu se uopće ne treba raspravljati. Čovjeka treba gledati i učiti. Predivno je“, rekao nam je Zečić.

Dodao je kako se prije samog koncerta susreo s Thompsonovim timom, a na pitanje je li sam izvođač zadovoljan sinoćnjim nastupom, kratko je poručio: „Koliko ja znam, zadovoljan je.“

Zečićeve riječi još su jedna potvrda da je Thompsonov koncert na Gripama ostavio snažan dojam ne samo na publiku, već i na njegove glazbene kolege.