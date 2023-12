DRAMATIČNO OBRAĆANJE PULJKA I KUZMANIĆA "Ugroženo je poslovanje Vodovoda i kanalizacije, neće biti ni za plaće!"

Gradonačelnik Ivica Puljak i njegov zamjenik Antonio Kuzmanić u izvanrednom obraćanju medijima informirali su javnost kako je tvrtka “Vodovod i kanalizacija”, čiji je Grad Split većinski, ali ne i jedini vlasnik, u ozbiljnim problemima te da je ugroženo poslovanje tvrtke.

– Jučer je održana skupština Društva na kojoj nije usvojen plan poslovanja tvrtke za narednu godinu sabotažom određenih predstavnika suvlasnika, redom iz iste političke opcije, koji su glasali protiv nepopularne, ali nužne korekcije cijene usluge, iako su svi svjesni da do nje mora doći isključivo zbog neracionalnog i neodgovornog upravljanja tvrtkom u mandatu bivšeg direktora - kazao je Puljak navodeći kako tvrtka bilježi minus od 2 milijuna eura, koji je ostavljen na teret novom vodstvu, dok je paralelno, bez suglasnosti Skupštine i Nadzornog odbora, bivši direktor (Tomislav Šuta) potpisao novi kolektivni ugovor i povećao plaće, grčevito se, godinu dana, opirući smjeni. - Sada je jasno i zbog čega - kazao je gradonačelnik Puljak istaknuvši kako se sada pokušava učiniti sve da se očuva poslovanje i usluga tvrtke koja utječe na zdravlje i sigurnost građana.

– Bivši direktor dugoročno je ugrozio poslovanje tvrtke, isplatu plaća zaposlenicima i doveo u pitanje pružanje temeljne usluge za građane. I sada, kada smo nudili jedinu mogućnost za spas, na koju nas je on prisilio, a to je minimalna korekcija cijene, koja bi u prosjeku za tročlanu obitelj značila oko 3.5 eura veći račun, suvlasnici iz redova njegove političke opcije glasali su protiv. Bez te korekcije, minus tvrtke će se u 2024. popeti do 6 milijuna eura, kazao je zamjenik gradonačelnika Antonio Kuzmanić istaknuvši kako je politizacija i populizam na upravljačkim pozicijama u strateškim tvrtkama poguban ne samo po poslovanje nego ugrožava ustavna prava građana.

-Kako nije prihvaćena korekcija cijene, nije mogao biti usvojen ni plan poslovanja za iduću godinu. Došli smo u poziciju da tvrtka neće moći isplaćivati plaće, naručivati robu, sanirati vodovodne cijevi, ali i provoditi projekte koji su na stolu, dakle obavljati osnovnu djelatnost servisa građanima. Prijedlog povećanja cijene vode pripremljen je još u mandatu bivšeg direktora, dakle, znao je da će do toga ovakvim poslovanjem morati doći - kazao je zamjenik Kuzmanić dodavši da je na jučerašnjoj Skupštini od strane određenih predstavnika suvlasnika javno prozvan bivši direktor za nenaplatu potraživanja, neracionalno poslovanje, što, kazao je, potvrđuje sve na što se odavno upozoravalo. – Iznenađeni smo da ni nakon tih priznanja nije prihvaćena jedina slamka trenutnog spasa, kazao je zamjenik Kuzmanić.

Na pitanje o tome što sada slijedi tj. što građani mogu očekivati kao rezultat ovakve pat-pozicije u ViKu, čelnici grada su poručili kako direktor Delić provodi sve nužne mjere koje zahtjeva krizna situacija te da su izdani napuci za krajnjom i hitnom racionalizacijom poslovanja na svim razinama.

– Stanje u tvrtki je alarmantno i građane smo dužni o tome obavijestiti. Direktor Delić je u tri mjeseca uspio pokrenuti javne nabave za projekte koji su bili na čekanju godinama, a sada od njega očekujemo da, do ponovljene Skupštine i novih odluka, zajednički učinimo sve što je moguće da se izbjegne najgore, da građani trpe što manje posljedica zbog iznimno lošeg upravljanja tvrtkom, poručili su čelnici Grada.