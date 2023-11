DRAMATIČNA AKCIJA NA VELEBITU! HGSS-ovci spasili oca i kćer na jako negostoljubivom i teškom terenu: "Tri sata teškog terena izvlačenja..."

Pripadnici HGSS-a Gospić na području Hajdučkih i Rožanskih kukova, na zahtjevnom terenu koji je inače zatvoren za planinare, spasili su oca i kćer koji su pozvali pomoć zbog nepristupačnog terena i mraka.

Iz HGSS-a upozoravaju sve planinare da se ne upuštaju sami u istraživanje Velebita jer time ugrožavaju ne samo svoje nego i živote pripadnika HGSS-a.

- Do unesrećenih nam je trebalo nekih dva sata pristupa na jako negostoljubivom i teškom terenu Rožanskih i Hajdučkih kukova. Kompletna akcija je trajala nekih šest sati, od toga tri sata teškog terena izvlačenja iz Rožanskih kukova do Premužićeve staze, a onda dok smo dopratili unesrećene do vozila. Unesrećeni su bili dosta prilično dezorijentirani s relativno lošom opremom za takve uvjete u planini, rekao je Tomislav Rukavina, vođa akcije spašavanja HGSS-a Gospić za HRT.