Drama u Zračnoj luci Split: Stručnjaci upozoravaju na opasnosti od signalne rakete

Policija istražuje tko je ispalio signalnu raketu dok je zrakoplov slijetao u splitsku zračnu luku. Incident se dogodio u subotu, a pilot je potvrdio da putnici ni zrakoplov nisu bili ugroženi. No, stručnjaci napominju takve situacije nisu bezazlene, javlja RTL.

Doris Novak, profesor na Zavodu za aeronautiku, Fakultet prometnih znanosti: "Ako se desi situacija da se ta raketa usmjeri prema zrakoplovu to utječe na sigurnost letenja, može doći do oštećenja zrakoplova i motora i dovesti u pitanje sigurnost posade i putnika".

Osim što se signalne rakete koriste samo u slučaju nesreće i to uglavnom na moru, nikakva pirotehnika ne smije se koristi u blizini aerodroma.

Tonči Prodan, profesor na Fakultetu za forenziku Sveučilišta u Splitu: "Prema zakonu o zračnom prometu i pravilniku o letenju zabranjeno je ispaljivanje bilo kakvih raketa signalnih i drugih u radijusu od kilometar i pol od same zračne luke. Apsolutno zabranjeno i može uzrokovati niz opasnosti".

