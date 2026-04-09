Drama u Zaprešiću: Ribola Kaštela slavila u pet setova i napravila veliki korak prema finalu doigravanja za prvakinje RH

Odbojkašice Ribole Kaštela ostvarile su veliku pobjedu u prvoj utakmici polufinala doigravanja SuperSport Superlige Hrvatske nakon što su u Zaprešiću svladale OK Nebo rezultatom 3:2 (25:19, 25:27, 18:25, 25:16, 15:6).

Bila je to prava odbojkaška drama i istinska poslastica za gledatelje u prepunoj dvorani u Zaprešiću, gdje su dvije kvalitetne ekipe ponudile niz atraktivnih poena, dugih izmjena i velikih preokreta.

Kaštelanke su odlično otvorile susret i sigurno uzele prvi set (25:19), a u drugom su dugo držale kontrolu igre, no domaće igračice riskantnim servisom uspijevaju preokrenuti završnicu i izjednačiti na 1:1 (27:25). Nebo potom nastavlja u istom ritmu i osvaja treći set (25:18), potpuno preokrenuvši tijek susreta.

Ipak, Ribola Kaštela pokazuje karakter i kvalitetu kada je najpotrebnije. U četvrtom setu vraćaju ravnotežu (25:16), a u odlučujućem petom setu dominiraju od samog početka i s uvjerljivih 15:6 zaključuju utakmicu za vrijednu pobjedu i vodstvo u polufinalnoj seriji.

Najbolja igračica susreta bila je Dijana Karatović s impresivnih 27 poena (19 iz napada, 5 blokom i 3 asa), dok su u redovima Ribole još zapažene bile Nedjelković s 20 poena, Dežulović s 15 te Strišeca s 14 poena. Kod domaćih su se istaknule Babić s 18, Zajc sa 16 te Vrbanc s 15 osvojenih poena.

Trener Ribole Kaštela Igor Arbutina nakon susreta nije skrivao zadovoljstvo:

„Nakon jedne uzbudljive utakmice mogu reći da smo u dobrom raspoloženju. Očekivali smo zahtjevan susret s ekipom Neba, pogotovo nakon posljednja dva poraza. Krenuli smo odlično, kontrolirali prvi set, a i drugi većim dijelom, no Nebo je puno riskiralo na servisu i u jednom trenutku smo pali. Izgubili smo taj set na razliku, a u trećem kao da nismo postojali na terenu, Nebo je igralo u transu. Moram pohvaliti naše djevojke jer su sve disale kao jedna. Igračice s klupe dale su veliku energiju i pomogle preokrenuti utakmicu. Na kraju smo s uvjerljiva dva seta došli do pobjede. Sada čekamo uzvrat u Kaštelima i nadamo se još jednoj kvalitetnoj utakmici i prolazu u finale.“

Sjajnu partiju potvrdila je i najbolja igračica susreta Dijana Karatović:

„Prije svega čestitam svojim suigračicama na velikoj pobjedi u Zaprešiću. Utakmica je bila teška i zahtjevna, a čestitam i ekipi Neba koja se borila za svaki poen i nije odustajala ni u jednom trenutku. Ovo je tek prvi korak, čeka nas još jedna utakmica pred našom publikom u Kaštel Starom. Nadam se velikoj podršci navijača i vjerujem da možemo ponoviti ovu igru i izboriti plasman u finale.“

Uzvratna utakmica igra se u subotu u 20 sati u Kaštel Starom, gdje će Ribola Kaštela imati priliku potvrditi prolaz u finale i borbu za naslov prvaka Hrvatske protiv zagrebačke Mladosti.