Drama u Zagrebu. Specijalna policija i timovi Hitne pomoći okružili zgradu

Specijalna policija, timovi Hitne pomoći i druge žurne službe interveniraju u zagrebačkom naselju Črnomerec nakon dojave. Na raskrižju Domobranske ulice i Šestinskog dola odvija se dramatična situacija – područje oko jednog nebodera opkolili su specijalci naoružani dugim cijevima, uz prisutnost više vozila hitnih službi.

Zagrebačka policija potvrdila je za DNEVNIK.hr da su oko 16:30 zaprimili dojavu o osobi koji prijeti da će si nauditi. Službenici su odmah izišli na teren te su započeti pregovori i akcija spašavanja. Prema posljednjim informacijama, u 20 sati još uvijek su bili na Črnomercu. Naglasili su da ne postoji opasnost za građane te da su službenici tu radi pružanja pomoći i podrške spomenutoj osobi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa