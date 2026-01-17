Drama u supermarketu u Bremenu: 40-godišnja majka pokušala zapaliti sebe i dva maloljetna sina

U supermarketu u Bremenu 40-godišnja žena navodno je pokušala zapaliti sebe i svoja dva maloljetna sina nakon što ih je polila zapaljivom tekućinom, no tragediju su spriječili prisebni svjedoci. Majka i djeca su zbrinuti u bolnici, a policija i državno odvjetništvo provode istragu zbog sumnje na pokušaj ubojstva.

Velika policijska i hitna intervencija zatvorila je u petak poslijepodne jedan supermarket u gradskoj četvrti Neustadt u Bremenu, nakon što je došlo do teškog incidenta u kojem je 40-godišnja žena navodno pokušala usmrtiti sebe i svoju dvojicu maloljetnih sinova, piše Fenix.

Prema dosadašnjim saznanjima istražitelja, žena, koja je policiji poznata kao psihički nestabilna, u trgovini je sebe te dječake u dobi od četiri i osam godina polila tekućinom za koju se sumnja da je zapaljiva. Također se navodi da je dio te tekućine sama popila, dok je jednom djetetu tekućinu nasilno ulila u usta.

Nakon toga je, prema policijskim navodima, pokušala zapaliti tekućinu. Tragedija je spriječena zahvaljujući brzoj reakciji svjedoka koji su intervenirali i onemogućili paljenje. Ubrzo nakon dojave na mjesto događaja stigle su policijske snage i stavile situaciju pod kontrolu.

Hitna pomoć je ženu i obojicu dječaka zbrinula na mjestu događaja, nakon čega su svi prevezeni u bolnice na daljnju medicinsku obradu. O težini njihovog zdravstvenog stanja zasad nema službenih informacija.

Supermarket je privremeno zatvoren i ograđen, a policija je obavila razgovore s prvim svjedocima te osigurala tragove i dokaze. Kriminalistička policija u suradnji s Državnim odvjetništvom u Bremenu pokrenula je istragu zbog sumnje na pokušaj teškog kaznenog djela protiv života.