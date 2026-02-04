Drama u Splitu: Muškarac vrijeđao i omalovažavao policajce, psovao ih i nazivao pogrdnim imenima

U Splitu, 2. veljače 2026. godine u 21:50 sati, policajci su zaustavili vozilo kojim je upravljao 44-godišnji muškarac. Odbio je testiranje na prisutnost droge u organizmu, a kontrolom je utvrđeno da je počinio prekršaje vezane uz istek registracije i obveznog osiguranja vozila.

Tijekom postupanja, muškarac je vrijeđao i omalovažavao policajce, psujući ih i nazivajući pogrdnim imenima, a isto je nastavio i u policijskoj postaji. Riječ je o višestrukom ponavljaču prekršaja iz prometnih zakona, Zakona o javnom redu i miru, Zakona o sprječavanju nasilja u obitelji i Zakona o nabavi i posjedovanju oružja, koji je u posljednje četiri godine sedam puta pravomoćno kažnjen.

Zbog dugogodišnjeg činjenja različitih prekršaja, među kojima su i oni s elementima nasilja, muškarac je uhapšen i doveden na sud. Predloženo mu je zadržavanje, zatvorska kazna od 15 dana i zabrana upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci.

Sud je odredio zadržavanje u trajanju od 14 dana, nakon čega je predan u zatvor.