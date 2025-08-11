DRAMA U PODSTRANI 42-godišnjak nasrnuo na muškarca, uhićen pijan i pod utjecajem droga!

U nedjelju 10. kolovoza 2025. godine oko 12:53 sati, policija je zaprimila dojavu o fizičkom sukobu između dvije osobe u Podstrani, unutar objekta za igre na sreću. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici i Hitna medicinska pomoć.

Provedenim izvidima utvrđeno je da su se dvije muške osobe starosti 29 i 42 godine, zajedno ranije došle u prostor objekta, a nakon nekog vremena, zbog određenihmeđusobnih nesuglasica, 42-godišnjak je prišao oštećenom i udario ga zatvorenimdlanom u predjelu lica

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Po dolasku HMP, ozlijeđeni je prevezen na KBC Split, gdje mu je utvrđena teška tjelesna ozljeda na predjelu glave i zadržan je na daljnjem liječenju.

Osumnjičeni 42-godišnjak je na mjestu događaja uhićen i priveden u službene prostorije Policijske postaje, gdje mu je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 0,54 g/kg te pozitivna reakcija na prisutnost droga u organizmu. Zadržan je u posebnim prostorijama do prestanka djelovanja opojnih sredstava.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja.