Drama u Novom Zagrebu: Iz zračne puške pucao na automobil, policija brzo uhitila osumnjičenog

U Novom Zagrebu u subotu navečer došlo je do incidenta kada je nepoznata osoba, najvjerojatnije iz zračne puške, ispalila hitac koji je razbio staklo na stražnjim lijevim vratima automobila marke Seat zagrebačkih registarskih oznaka. Vozilom je u tom trenutku upravljao 47-godišnjak, a automobil je u vlasništvu leasing kuće, izvijestila je policija.

Sve se dogodilo oko 19.50 sati u Hudobičkoj ulici, a napadač se nakon pucnja udaljio s mjesta događaja. Srećom, u incidentu nije bilo ozlijeđenih osoba.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Policija je obavila očevid, a iste večeri uhitila je 65-godišnjeg muškarca kojeg sumnjiči za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Tijekom postupanja osumnjičenom je oduzeta zračna puška za koju se vjeruje da je korištena u incidentu, a nad njim je u tijeku kriminalističko istraživanje.